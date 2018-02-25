Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bursa’da hakim ve savcı adaylarına 'Denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri' konulu seminer verildi. Seminerde konuşan Bursa Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar, uluslararası ‘3M’ şirketinin Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere elektronik kelepçeleri dolar bazında kiraya verdiğini söyledi. Türkiye’de Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce 3 bin elektronik kelepçe kiralandığını ifade eden Yunuslar, “Takılmadığı zaman elektronrik kelepçeler için ücret ödenmiyor” dedi.



ANKARA'DAN İZLENİYOR

Mahkemelerin verdiği kararlar doğrusunda sanığa suç vasfına göre elektronik kelepçelerin takıldığını belirten Yunuslar, “Elektronik kelepçe, ev hapsi verilen bir kişiye takıldığında, sadece evin içesinde belli alan dahilinde kalmasını sağlıyor. Yine, şiddet gören bir kadın mağdura, eşinin yaklaşmaması şartları kapsamında takılan elektronik kelepçe ve mağdura verilen uyarı cihazıyla Ankara’da bulunan İzleme Merkezi’nce takibi yapılıyor. Taraflar arasında yakınlaşma olduğunda uyarılıyor. Uymayanlar ise, emniyet güçlerine bildirilerek, yasadaki maddeler uygulanıyor” şeklinde konuştu.



HIRSIZLIK VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINDA KELEPÇE UYGULAMASI

Hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından yargılanan kişilere Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında verilen elektronik kelepçe uygulaması konusunda ise Yunuslar, “Hırsızlık suçunu işleyen kişinin hırsızlığın gece yapıldığının tespiti halinde 22.00-08.00 saatleri arasında eletronik kelepçe takılıyor. Tacizcinin işlediği suçun durumuna göre, mağdura yaklaşmama mesafe alanı konuluyor” dedi.

Bursa’da elektronik kelepçe uygulamasının, ev hapisleriyle yükümlü ve mağdurun korunması amacıyla yapıldığını dikkati çeken Yunuslar, “Elektronik kelepçe takılan kişinin bilgilerini Ankara İzleme Merkezi’ne bildiriyoruz. Kişinin belirlenen alanların dışına çıkması sonucunda gerekli işlemler yapılıyor veya kolluk gücüne haber verilerek gerekenler yapılıyor. Alkol ünitesi de mahkemelerin sanığa verdiği ‘alkol içmeme’ cezası karşılığında evine konuluyor. Yapılan uygulamada cihaz kişinin yüz fotoğrafını çekiyor. Günün belli saatlerinde cihaz Ankara Merkez İzleme Kurumundan aranarak, yüz ifadesine göre kişinin alkolmetreyi üfleyip alkol alıp almadığı takip ediliyor” şeklinde konuştu.



'KARARA UYULMAZSA CEZAEVİNE KONUYOR'

Bursa’da iki yıldır elektronik kelepçe uygulamasının yapıldığını, 18'i FETÖ şüphelisi, 87 kişiye elektronik kelepçe takıldığını, 500 kişinin ise sırada beklediğini ifade eden Yunuslar, “Mahkemelerce, elektronik kelepçe uygulaması şartıyla bırakılan kişilerin kontrolleri, mahkeme kararlarına göre polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Karara uygulmaması halinde kişi yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede Denetimli Serbestlik Kanunu’na uymadığından dolayı cezaevine konuluyor” diye konuştu.