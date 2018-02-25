Batı Karadeniz’de poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı. Balıkçı barınağında balıkçılar denizin durulmasını beklerken, boyu 5 metreyi bulan dalgaların mendireği aştığı görüldü. Dere yataklarından Karadeniz’e akan nehir suları nedeniyle ise Karadeniz çamura bulandı.
Batı Karadeniz’de fırtına
25.02.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz’de dalga boyu 5 metreyi buldu.
Etiketler : düzce,haberler,
546258 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546258.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER