Batı Karadeniz’de poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı. Balıkçı barınağında balıkçılar denizin durulmasını beklerken, boyu 5 metreyi bulan dalgaların mendireği aştığı görüldü. Dere yataklarından Karadeniz’e akan nehir suları nedeniyle ise Karadeniz çamura bulandı.