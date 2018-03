Türkiye Gazetesi

Evli ve 2 çocuk babası olan 37 yaşındaki İbrahim Değerli, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşıyor. Motosikletçi İbrahim, 7 yıl önce bir karar alarak eşinin de desteğiyle sigarayı bıraktı. Sigaraya harcadığı paraları biriktirmeye başlayan Değerli, biriktirdiği paralar ile ilk önce kendine kıyafetler almaya başladı. Daha sonrasında biriktirdiği paralar ile motosikletiyle gezme kararı alan Değerli, 7 yılda 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Biriktirdiği sigara paraları ile Türkiye’nin her yerini gezdiğini belirten İbrahim Değerli, son yolculuğunda ise Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a giderek 3 ülkeyi de motosikletiyle gezdi. Her gün sigaraya verdiği paraları biriktirmeyi sürdürdüğünü söyleyen Değerli, bu sene de Balkan ülkelerine motosikletiyle giderek gezmeyi hedefliyor.



7 yıl önce sigarayı bıraktığını, her gün sigaraya verdiği parayı biriktirdiğini ve bu parayla 100 bin kilometre yol yaptığını ifade eden İbrahim Değerli, "Yaklaşık 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. 7 yıl önce sigarayı bıraktım, her gün sigaraya verdiğim parayı gelip kumbarama attım. O şekilde biriktirdiğim parayla motosikletim ile 7 yılda yaklaşık 100 bin kilometre yol yaptım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Sigaraya vereceğim paraları biriktirerek gezilerimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu sene biriktiriyorum yine aynı şekilde para. Bu sene de Balkan ülkelerini dolaşmayı planlıyorum, biriktirdiğim parayla. Yılda ortalama sigara parasıyla 4-5 bin TL’ye yakın para biriktiriyorum. O parayla da çoğu yeri gezebiliyorum" dedi.



"BİRİKTİRDİĞİM PARALAR İLE 24 GÜNDE 3 FARKLI ÜLKE GEZDİM"

Sigaraya vereceği paraları gezi için harcamaya başladığını ve 24 günde yaklaşık 10 bin kilometre yaparak Gürcistan, Azerbaycan ve İran’ı gezdiğini aktaran Değerli, "Sigarayı bırakma nedenim, aslında birazda eşimin de desteğiyle oldu. Sigaradan bir anda tiksindim, normalde günde ortalama 1 buçuk paket sigara içiyordum. Sigarayı bıraktım. Daha sonra sigarayı bıraktığım için kendimi ödüllendirmeye başladım. İlk önce kendime elbiseler alıyordum. Gardırobum çok dolunca bu sefer kısa geziler yapmaya başladım. Sigaraya vereceğim parayı artık gezi için harcamaya başladım. Öncelikle kısa geziler yapmaya başladım. Ondan sonra uzun soluklu gezi yapmaya karar verdim. Kendimi şartlayarak 1 yıl içerisinde sigara içmediğim parayı biriktirdim ve onla gezmeye başladım. En son gezimde 24 günde yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptım. 3 tane ülke gezdim; Gürcistan, Azerbaycan ve İran. Güzel bir tur ve deneyim oldu benim için" diye konuştu.



"GÜZEL BİR DENEYİM OLDU BENİM İÇİN"

Gezilerinin motosiklet arızaları ile başladığını ancak bu zorlukların şu anda kendisinde güzel birer anı olarak kaldığını söyleyen İbrahim Değerli, "Gezilerim ilk önce motosikletin arızası ile başladı. 2 günde 3 defa lastiği patladı motosikletimin, benim için güzel bir anı oldu. Dağ yollarına girdim ve motosikletim çok ağır olduğu için bazen düşürdüm, kaldırmakta zorlandım. İnsanların davranışları çok güzeldi, motosikletçiyim deyince insanlar daha farklı davranıyor. Güzel insanlar ile tanıştım, güzel maceralar oldu benim için. Güzel bir deneyim oldu benim için, herkese tavsiye ediyorum. İnsanlar sevdiği, hoşlandığı hobilere yatırırsa sigaraya vereceği parayı kendi açılarından ve sağlık açısından daha güzel olur" şeklinde konuştu.



"40 KİLOMETRE BOYUNCA HİÇ İNSAN GÖRMEDİM"

Yolculuk esnasında yaşadığı bazı sıkıntılardan da bahseden Değerli, "Gürcistan’ın en yüksek ve en büyük dağlarından bir tanesinin yoluna girdim, kimsenin olmadığı. Kestirme olsun diye dağ eteğinin yolundan gitmek istedim. Yaklaşık 60 kilometrelik bir yol vardı, ortalama 40 kilometre boyunca hiçbir insan görmedim, yollar çok bozuktu. Motosikletle baya zorluklar çektim o yolda. 2 kilometrelik bir bölümü dere gibi bir yerin içerisinde gittim, orada baya bir korktum. Azerbaycan sınırında biraz sıkıntı yaşadım, benim motosikletimi tamamen aradılar, her şeyi indirdiler ve didik didik aradılar beni. İran’da çok güzeldi. İran’da navigasyonlar çalışmadığı için çok yol kaybettim. Sadece bir sapağı kaçırdığım için 200 kilometre dağ yolundan gitmek zorunda kaldım. Tabi bu yaşadıklarım o zaman sıkıntılı geçti ama şimdi güzel anılar olarak kaldı. İran’da insanlar çok yardımsever, yolda giderken durdurup benimle fotoğraf çekinmek isteyenler, motosikletim hakkında soru soranlar, beni evlerine davet edip ikramda bulunmak isteyenler oldu. Evlerinde misafir etmek isteyip, bana yardımcı olmaya çok çalıştılar" ifadelerini kullandı.



"SİGARA YERİNE HOBİLERİNE PARA HARCASINLAR"

Sigarayı bıraktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Değerli, diğer vatandaşlara da sigarayı bırakmaları ve sigara için harcadıkları paraları kendi hobilerine harcamaları konusunda tavsiyede bulunarak, "İnsanlara tavsiyem sigaraları tabi ki bırakmalarıdır. Sigaraya harcayacakları parayı biriktirip benim gibi gezenler oluyor, ev, araba alanlar olabiliyor. Yani insanlar kendi hobilerine para harcıyorlar. Sigara zaten sağlığa zararlı. İyi ki bırakmışım ben sigarayı, iyi ki motosikletlerim ile yurtdışına çıkmış ve gezmişim. Sigara çağımızın büyük bir sorunu. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigaraya verecekleri parayı kendi hobilerinde harcamalarını tavsiye ediyorum" dedi.