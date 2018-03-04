Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, bölücü terör örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı Dağı bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde operasyon başlatılmıştır. 04 Mart 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerimiz, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlamış ve çıkan çatışma neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan diğer bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla geniş çaplı operasyon devam etmektedir” denildi.