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Şüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu. Cansız bedeni eşi tarafından fark edildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

61 yaşındaki Hacı Murat Kırdı, evinin banyosunda eşi tarafından ölü bulundu. 

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Üzücü olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartman dairesinde ikamet eden Hacı Murat Kırdı (61) evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hacı Murat Kırdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kırdı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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