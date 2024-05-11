Şüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu. Cansız bedeni eşi tarafından fark edildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
61 yaşındaki Hacı Murat Kırdı, evinin banyosunda eşi tarafından ölü bulundu.
BANYODA ÖLÜ BULUNDU
Üzücü olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartman dairesinde ikamet eden Hacı Murat Kırdı (61) evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hacı Murat Kırdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kırdı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı