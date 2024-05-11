Şüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2024 12:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 12:15 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu. Cansız bedeni eşi tarafından fark edildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.