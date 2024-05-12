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İstanbul barajlarına sağanak dopingi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul barajlarına sağanak dopingi

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan sağanak yağış İstanbul'un barajlarını doldurdu. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,93'e yükseldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 82,93 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı 720 milyon 36 bin metreküp olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 93,05, Darlık'ta yüzde 81,61, Elmalı'da yüzde 87,21, Terkos'ta yüzde 91,68, Alibey'de yüzde 59,44, Büyükçekmece'de yüzde 77,53, Sazlıdere'de yüzde 62,53, Istrancalar'da yüzde 55,92, Kazandere'de yüzde 82,62, Papuçdere'de ise yüzde 80,96 olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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