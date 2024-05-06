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İstanbul'un barajlarında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un barajlarında son durum

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 6 Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.43' e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 62.53'le Sazlıdere Barajı oldu. 

İstanbul'un barajlarında son durum - 1. Resim

İSKİ'nin verilerine göre 6 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: Yüzde 62.58

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 78.1

Darlık Barajı: Yüzde 82.57

Istrancalar Barajı: Yüzde 83.04

Kazandere Barajı: Yüzde 81.64

Elmalı Barajı: Yüzde 88.29

Ömerli Barajı: Yüzde 92.81

Pabuçdere Barajı: Yüzde 80.05

Sazlıdere Barajı: Yüzde 62.53

Terkos Barajı: Yüzde 92.25

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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