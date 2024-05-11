Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Ağır yaralanan Ali Karga, olaydan 45 gün sonra hayatını kaybetti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi - 1. Resim

YAĞIŞIN ETKİSİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Korkunç kaza 27 Mart 2024 tarihinde Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçe çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, o esnada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. 

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi - 2. Resim

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SIKIŞARAK ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve Ali Karga yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi - 3. Resim

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Ağır yaralanan Ali Karga ise tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karga için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Meydan Cami'deki namazın ardından Ali Karga, Ayvalı köyü aile mezarlığına defnedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor!Azerbaycan'da korkutan deprem! 5.2 ile sallandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli’de korkunç infaz! 4 çocuk annesi Güneş’i öldüren 12 cani tutuklandı - Yaşam4 çocuk annesi Güneş’i öldüren 12 cani tutuklandıTartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktı - YaşamTartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktıŞüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda buldu - YaşamŞüpheli ölüm: Eşi cansız bedenini banyoda bulduTürk altızlardan Berlin Başkonsolosu’na ziyaret - YaşamTürk altızlardan Berlin Başkonsolosu’na ziyaret10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu - Yaşam10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulunduÇalışanı boğazından bıçakladı! Vefat etmeden önceki son sözleri katili ele verdi - YaşamÇalışanı boğazından bıçakladı! Vefat etmeden önceki son sözleri katili ele verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...