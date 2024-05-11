Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 kişi can verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Ağır yaralanan Ali Karga, olaydan 45 gün sonra hayatını kaybetti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

YAĞIŞIN ETKİSİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Korkunç kaza 27 Mart 2024 tarihinde Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçe çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, o esnada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SIKIŞARAK ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve Ali Karga yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Ağır yaralanan Ali Karga ise tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karga için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Meydan Cami'deki namazın ardından Ali Karga, Ayvalı köyü aile mezarlığına defnedildi.