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İstanbul'da yağmur beraberinde kaza getirdi! İBB'nin aracı bariyerlere saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken kayganlaşan yollar kazaya sebep oldu. Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet, refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı.

Kaza, Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 07.10 sıralarında yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yapıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çarptı. 

İstanbul'da yağmur beraberinde kaza getirdi! İBB'nin aracı bariyerlere saplandı - 1. Resim

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araç çekici yardımı ile çekilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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