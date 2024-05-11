İstanbul'da yağmur beraberinde kaza getirdi! İBB'nin aracı bariyerlere saplandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2024 08:57 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 09:10 - Güncelleme:

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İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken kayganlaşan yollar kazaya sebep oldu. Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet, refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı.