Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Aksoy (35) idaresindeki 32 FM 644 plakalı pikap, Kuyucak-Karacasu karayolu Yenice kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Akarsu'nun (73) kullandığı 09 H 3981 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ayşe Akarsu (69) ve Cemal Uyar (38) yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Akarsu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.