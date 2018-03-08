Ali Aksoy (35) idaresindeki 32 FM 644 plakalı pikap, Kuyucak-Karacasu karayolu Yenice kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Akarsu'nun (73) kullandığı 09 H 3981 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ayşe Akarsu (69) ve Cemal Uyar (38) yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Akarsu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'da feci kaza, ölü ve yaralılar var!
08.03.2018 - 16:14 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : aydın,kaza,haberler,trafik kazası,
548939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548939.aspx
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