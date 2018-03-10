Edinilen bilgilere göre, Siirt Eruh Karayolu Taşbaşı mevkiinde piknikten dönen Zehra Tatlı, yönetimindeki 34 RA 8814 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Kazada yaralanan Zehra T., Hasibe T., İrem A., Dilara A. ve Sabahat Ö. 112 Acil Servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kaza yapan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Siirt'te piknik dönüşü kaza: 5 yaralı
10.03.2018 - 22:51 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 5 kadın yaralandı.
Etiketler : Siirt,kaza,
549428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549428.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER