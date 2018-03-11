Alınan bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin  Karamurat köyünde, Y.Ç. (39), U.K. (34), Y.B. (16), A.K. (16) ve K.K. (28), gece  saatlerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B'nin (57)  evine gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, evinde bulunan ruhsatsız  tabancayla çevreye rastgele ateş etti.
 
Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan Y.Ç. ve U.K. ile hayati  tehlikeleri bulunmayan Y.B. A.K. ve K.K, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki  çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Jandarma ekipleri V.B'yi gözaltına aldı.