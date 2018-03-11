Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin Karamurat köyünde, Y.Ç. (39), U.K. (34), Y.B. (16), A.K. (16) ve K.K. (28), gece saatlerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B'nin (57) evine gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, evinde bulunan ruhsatsız tabancayla çevreye rastgele ateş etti.



Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan Y.Ç. ve U.K. ile hayati tehlikeleri bulunmayan Y.B. A.K. ve K.K, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri V.B'yi gözaltına aldı.