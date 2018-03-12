Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki en ağır yılan yetişkin bir anakonda. Dev yılan bir timsah bile yiyebilir. Yeşil anakondalar su altında 10 dakikaya kadar durabilirler.



Anakondalar boagiller familyasından

Yeşil anakonda boagiller familyasından, Venezuela, Bolivya, Guayana ve Kolombiye’da yaşarlar. Anakonda cinsi dünyanın en büyük ve en ağır yılan türü. Yaygın olarak anakonda, su boası yada sadece anakonda olarak da bilinir. Dünyanın en ağır yılanıdır. Hatta komodo ejderiyle, pullu sürüngenler takımının en ağır türü olarak kabul edilir.

Boa yılanları, pitonların çok yakın akrabasıdır ve boyları 50 santimetre ile 4 metre arası değişir. Dişiler erkeklerden büyük olur ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz alanlarda yaşar.



Türkiye’de yaşayan tek boa cinsi yılan kum yılanı en fazla 1 metre 22 santimetre olur ve fazla saldırgan değildir



Anakondalar nasıl avlanır?

Dev anakondalar ısırmaz. Bunun yerine avlarını boğarak öldürürler.

Anakondolar, timsah, geyik, maymun, kuş benzeri canlılar ile beslenir. İnsan için zararsız kabul edilmekle birlikte aç olduklarında tehlikeli olabilir.

Anakonda yakaladığı avının ilk olarak kemiklerini kırıyor. Bu şekilde etkisiz hale getirip yutmaya başlıyor. Çene kemikleri çok esnek olduğu için büyük hayvanları bile tek seferde yutabiliyor.

Yeşil anakonda’nın bilimsel adı “Eunectus Murinus” “iyi yüzücü” anlamına geliyor. Anakondalar bir ineği bile yutabildiği için besini sindirmeleri uzun zaman alıyor. Bu nedenle aylarca beslenmeden yaşayabilir.



Büyük anakonda efsaneleri

Anakonda yılanı hakkında genellikle uzunluğuyla ilgili efsaneler bulunmaktadır. Boyunun 30-45 metre olduğuna dair söylentiler olsa da, bu ispatlanmış değildir. Bunun dışında Kolombiya'da 11,4 metre uzunluğunda, Guyana'da 10,3 metre uzunluğunda anakonda yılanları görüldüğü iddia edilmiştir. Güney Amerika'da 18,2 metre, 15,2 metre anakonda yılanlarının görüldüğü söylense de, bunlar ispatlanmayan efsane olarak kalmıştır.

20. yüzyıl başlarında Vahşi Yaşamı Koruma Derneği 9,144 metreden daha uzun bir anakonda yıkanını canlı ele geçiren kişilere büyük ödül vaat etmiştir. Ancak günümüze kadar bu konuda herhangi bir başvuru olmamıştır. Brezilya'da yine 100 anakonda üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, en uzun anakonda yılanının 5,18 metre uzunluğunda olduğu belirlenmiştir. Günümüze kadar varlıkları kesin olarak ispatlanmamış olsa da, zihinlerde yer eden anakonda yılanının ürkütücülüğü uzun yıllar daha insanlığı etkileyecektir.