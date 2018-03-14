Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kartal’da bulunan İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’na gelerek AR-GE çalışması tamamlanan ve deneme üretimi başarıyla gerçekleşen “Minnak” bebe bisküvisini tanıttı. Bebekler için katkısız olarak üretilen yeni ürünü tanıtan Başkan Uysal, bebe bisküvisinin fabrika üretim aşamasından paketlenmesine kadar geçtiği birçok aşamayı da yerinde inceledi. İstanbul Halk Ekmek’in 58 ürünü sunduğunu dile getiren Uysal, vatandaşlara sağlıklı bir ürün olarak Minnak’ı önerdi. Ailelerin Minnak’ı bebeklerine gönül rahatlığıyla yedirebileceğini ifade eden Uysal, yeni bebe bisküvisinin fiyatının da 2 lira olduğunu açıkladı.

Bebe bisküvisi Minnak’ın katkısız olması yönüyle bebekler için önemli bir ürün olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bugün yeni bir ürün daha piyasaya çıktı. Tabii özellikle çölyak hastaları gibi başka yerlerde ulaşamadıkları ürünleri de biz burada üretiyoruz. Yeni ürünümüz bir ekmek çeşidi değil. Yeni ürünümüz, ilk defa Halk Ekmek olarak ekmek çeşidinin dışına çıkmış gibi olsak bile aslında çocuklar ve bebeler için ekmek sayılabilecek, bebe bisküvisi dediğimiz, onlar için ekmek kadar değerli öneme sahip bir ürün. 6 aydan 2 yaşına kadar tabii daha uzun süre de kullanılabilir. Bu süre içerisinde almış oldukları besinin gelecekte hayatları için ne kadar önemli olduğunu uzmanlarımız biliyor. Minnak ismiyle bebe bisküvisi ile tereyağlı bebe bisküvisi diye özetlenebilecek bir ürün piyasaya sürülmüş oldu” dedi.

Dar gelirli ailelere bedava

Başkan Uysal, İBB’de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada iki paket bebe bisküvisini ücretsiz vereceklerini de söyledi. Hasibe Karadağ İHA