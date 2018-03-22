Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova  ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay  Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı  teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan  hava  destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kani Rash ve Nahal Tepe bölgelerinde  tespit edilen, terör örgütü tarafından yönetilen akaryakıt kaçaklığında  kullanılan depolama  tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür devam eden operasyonlarda şu  ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 15 mağara ve 30  barınak da imha edildi.