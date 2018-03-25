Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de, ailesi tarafından, henüz bebekken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yuvaya bırakılan Ahmet, 3 buçuk yaşına kadar burada kaldı. Bacak kasları gelişmediği için yürüyemeyen Ahmet’e, koruyucu aile olmak için 8 ay önce başvuruda bulunan 3 çocuklu Yasemin ve Musa Küçük çifti sahip çıktı. Ahmet, anne baba, abla ağabey sevgisini yeni ailesiyle tattı. Ağabeyinin çocuk yuvasında çalıştığını ve onun da iki kardeşin koruyucu ailesi olduğunu ifade eden Yasemin Küçük “Eşimle birlikte başvuru yaptık. Başvururken alacağımız çocuğun engelli de olabileceğini söyledim çünkü onlar sevgiye ve ilgiye daha çok muhtaç. Bize iki çocuk gösterdiler. Ahmet’in yaşı küçük diye istedik. Onu aldık, seviyoruz ve mutluyuz. Bana ‘anne’ demesi anlatılamaz bir duygu. Geceleri uyurken gidip onu öpüyorum” diye konuştu. Baba Küçük ise “Onun mutlu olması, beni daha çok mutlu ediyor. Onun bana ‘babacığım’ demesi, sarılıp öpmesi, bunlar parayla satın alınabilecek şeyler değil” dedi.