Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitede silahlı saldırı, Osmangazi üniversitesindeki saldırıyla ilgili son dakika haberleri burada... Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Son dakika gelen bilgilere göre; 4 kişi hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu bildirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi. Osmangazi Üniversitesinde meydana gelen saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri de belirlendi. İşte üniversitedeki saldırı ile ilgili son dakika haberleri...

ÜNİVERSİTEDE SİLAHLI SALDIRI

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı. Kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İŞTE ÜNİVERSİTEDEKİ SALDIRININ DETAYLARI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.

"Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayar tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun."

İŞTE SALDIRIDAN İLK KARELER - TIKLA

SALDIRGAN FETÖDEN İHRAÇ EDİLMİŞ

4 üniversite personelini katleden saldırganın FETÖ'den ihraç edilen Volkan isminde bir araştırma görevlisi olduğu iddia edildi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan saldırgan henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Olayın araştırması yapılıyor. Araştırma yapıldıktan sıonra sebepleriyle ilgili araştırma yapıdıktan sonra geniş bilgi verilecektir. Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.