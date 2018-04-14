Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 15:04'te merkezi Denizli'nin Honaz ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkezini Pamukkale ilçesi olarak duyurdu.

DÜN DE ANTALYA'DA OLMUŞTU

Antalya Akseki, dün 4,8'lik depremle sallandı. Meydana gelen deprem vatandaşları bir hayli korkuttu. Akseki merkezli deprem, yerin 13,8 km altında gerçekleşti. Çevredeki illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.