Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi 828 Sokak içerisinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.B., C.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ile bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Şüpheli şahıslardan eroin ve bonzai çıktı
15.04.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu iki şahsın üzerinden eroin ve bonzai ele geçirildi.
Etiketler : Adıyaman,eroin ve bonzai,
556135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556135.aspx
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