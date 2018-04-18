Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters



Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullandı.

DPA



Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.

AFP



Fransız AFP haber ajansı da, erken seçimi son dakika koduyla ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 24 Haziran’da erken seçime gideceğini söyledi” ifadesiyle duyurdu.

Financial Times

Saygın ekonomi gazetesi Financial Times, Erdoğan’ın açıklamasını son dakika gelişmesi olarak verirken, “Erdoğan geçmiş dönemde erken seçim iddialarını yalanlamıştı. Fakat konuşmasında Suriye ve Irak’taki belirsizliklerin erken seçimi gerekli hale getirdiğini dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Bild

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de gelişmeye geniş yer ayırdı. Bild anasayfanın manşetinde yer verdiği haberde, “Erdoğan erken seçim için 24 Haziran’ı gösterdi” başlığını kullandı.

Guardian



İngiliz Guardian gazetesi, Erdoğan’ın erken seçim kararını MHP lideri Bahçeli’nin açıklamasının ardından duyurduğunu aktarırken, “Erdoğan, seçimleri planlanandan bir yıl önceye aldı ve erken seçim tarihini 24 Haziran olarak belirledi” ifadesi kullanıldı.

Ekathimerini



Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu da erken seçim açıklamalarını okuyucularına duyurdu. İnternet sitesinin ilk haberi olarak konumlanan gelişme hakkında, “Türkiye 24 Haziran’da erken seçime gidiyor” başlığını kullandı.