Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz AKSARAY



Yarışmaya Aksaray’ın 7 ayrı ilçesinden toplam 45 yarışmacı katıldı. Kültür evinde gerçekleşen etkinliğe Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Kültür Müdürü Mustafa Doğan ve diğer yetkililer katıldı. Yöresel yemek kategorisinde, Hatice Dilek ‘Tavuk Dolması’ ile birinci, Ulviye Taneri ‘Çömlek Kebabı’ ile ikinci, Neziha Kara ‘Noğay Göbetesi’ ile üçüncü oldu. Yöresel tatlı kategorisinde, Neslihan Talay ‘Sarığı Burma’ tatlısı ile birinci, Fatma Bora ‘Pekmezli Bal Kabaklı Kurabiye’ ile ikinci, Melek Meltem Turga ‘Kalbura Bastı’ ile üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı verdi. Yarışma sırasında, Aksaray’ın 300’e yakın yemeğinin yer aldığı ‘Aksaray Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri’ kitabı ilk defa tanıtıldı. Doğan, yeni neslin yemek yapmayı bilmediğini ifade ederek “Aksarayımızın yemeklerini genç kızlarımızın öğrenmesini istiyoruz. Bu yüzden evlenecek her kızımıza altın takmak yerine daha kıymetli olan yemek kitabımızı hediye edeceğiz” dedi.