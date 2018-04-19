Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan Devlet Hastanesi'nde röntgen memuru olarak görev yapan A.D rahatsızlığı nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada A.D’ye "bipolar bozukluk" teşhisi kondu. Ancak bir süre sonra A.D’nin rahatsızlığı arttı. Hastane sağlık kurulu, A.D.’ye "iş göremez" raporu verdi. A.D yaklaşık 1 ay önce de 11 katlı apartmanın 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu olan A.D, psikolojik tedavi görmeye başladı. A.D 17 Nisan günü sabah saatlerinde oturduğu 11 katlı apartmanın çatısına çıktı ve kendini boşluğa bıraktı.

Apartman sakinleri korkulu gözlerle yaşananları izledi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D’nin öldüğünü tespit etti.