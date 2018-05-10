Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çorlu’nun Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünden Çorlu istikametine gitmekte olan Eyüp Kurt idaresindeki 44 KL 499 plakalı kapalı kasa kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprünün beton ayağına çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Eyüp Kurt ile yolcu olarak bulunan Vahap Kurt ile Cemal Yıldız yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavilerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı.