Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kandıra-İzmit yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk G. idaresindeki 41 PS 358 çekici plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Arif B. idaresindeki 41 HR 346 plakalı traktörle çarpışan tır, güçlükle durdu.

TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit ise araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralanan 5 yaşındaki Nurettin Yiğit ise kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kazanın ardından çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Oğluna ilk müdahale yapıldığını gören baba uzun süre gözyaşı döktü. 'Oğlum' 'Ne olur yardım edin' diye ağlayan baba çevrede bulunanları da ağlattı. O anlar kazayı görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.