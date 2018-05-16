Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1- Teravihe başlamadan önce:

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan.

Merhaban, merhaban, merhabâ ya şehr-el bereketi vel-gufrân.

Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an. Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû. Allahümme salli alâ Muhammed.

Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.

2- Teravih aralarında:

Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak duâ:

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)

3- Teravih namazı bitince:

Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,

Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,

Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'ân.