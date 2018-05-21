Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu ara evlenmek için hazırlıklarını sürdüren, mobilya almak için mağaza mağaza gezen gençlere birkaç tavsiyemiz olacak.

¥ Renk ve model kişiye göre değişir elbette ama trende bakmak da önemli. Moda renkler sizi birkaç yıl götürür. Sıkılırsanız renk değiştirirsiniz.

¥ Eviniz dinleneceğiniz yer olacak. Bu sebeple oturacağınız koltuğu, kanepeyi ergonomik seçmelisiniz ki, eviniz huzur alanınız olsun.

¥ Kötü mobilya sırt, bel, ayak ağrılarının yanı sıra psikolojik olarak da rahatsızlık verir.

¥ Görünüşü iyi olan mobilya gerçekten sağlam olmayabilir. Daha taşırken kırılsın istemeyiz değil mi?

¥ Beğendiğiniz modeli fotoğraflayın. Birkaç marka ve mağaza gezerek iyi araştırma yapın. Kurumsal marka, mobilyada da şart.

¥ Oda ve salon büyüklüğüne göre alın ki, eviniz mobilya mağazası gibi görünmesin.

¥ Dolap kapaklarının, çekmecelerin kolay açılıp kapanmasına dikkat edin.

¥ Çekmece içleri ve alt yüzeyinde ellerinizi dolaştırın. Cilalı olmalı, kıymık bulunmamalı. Aksi hâlde çekmecedeki narin giysileriniz zarar görebilir.

¥ Sürgülü dolaplar kolayca sürülebilmeli, ses çıkarmamalı.

¥ Masa ayaklarının sallanmamasına, gövde ile montajına dikkat edilmeli.