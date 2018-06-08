Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.15 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1047’nci sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1’inci katında bulunan doğalgaz kaçağı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şahsa müdahale gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralanan kişilere ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralananların Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, 1 kişinin ise patlamadan yara almamak için birinci kattan atladığı belirtildi.

Öte yandan olayın tanığı vatandaşlar ise büyük bir patlama olduğunu yaralılara ilk müdahalenin kendileri tarafından yapıldığını ileri sürdü.