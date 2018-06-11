Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onun serveti arttıkça, cömertliği de o nispette artmaya devam ediyordu. Berâe sûresi nazil olup Eshâb-ı kirâm sadaka ve hayrata teşvik olundukları zaman, Hazreti Abdurrahman malının yarısı olan 4 bin dirhemi hemen dağıtmış ve binlerce altınını hayır işlerine vakfeylemişti.

İşte bu cömertliğinden önce şöyle bir hadise olmuştu:

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz bir gün: “Abdurrahman bin Avf, cennete emekliye emekliye girer. (Çünkü ayakları bağlanmıştır)” buyurdu. Bunu duyduktan sonra hemen Resûlullah Efendimizin huzuruna vardı ve “Yâ Resulullah! Böyle söylediğinizi duydum. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? diye sordu. Resûlullah Efendimiz: “Allahü tealaya karz-ı hasen (borç) ver! Bu sayede ayakların çözülür” emrini aldı. Sonra Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Resûlullah Efendimize şöyle dedi: “İbni Avf’e söyle, misafir ağırlasın. Fakirleri doyursun! Kendisinden bir şey isteyen muhtaçları boş çevirmesin! Bunları yaparsa içinde bulunduğu durumuna (yani zenginliğinin hakkını vermeye) kefaret olur.”