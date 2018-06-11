Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da bir otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat boşluğuna uçtu. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hipodrom Caddesi üzerinde 06 DCF 88 plakalı otomobile ile seyir halinde olan Cengiz Yılmaz, cadde üzerinde bulunan bir inşaat alanına yaklaşınca yavaşladı. O sırada arkadan gelen Can Bilgiç hakimiyetindeki 50 FR 601 plakalı otomobil, Yılmaz’ın kullandığı araca sert bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan inşaata doğru yöneldi.

İçerisinde Cengiz Yılmaz’ın eşi Azime ve kızı Büşra’nın da bulunduğu otomobil, güvenlik açısından kurulan demir korkulukları da kırarak yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat çukuruna düştü. Yere adeta çakılan otomobili gören inşaat işçileri durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.