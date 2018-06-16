Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oluyor. Gece saatlerinde itibaren bölge bölge yağan yağmur etkisini gösterdi. Lokal olarak yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aksaray’da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar köprü altları ve duraklara sığındı. Öte yandan E-5’te de yağmur etkili olurken zaman zaman sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde su birikintileri oluştu.