İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oluyor. Gece saatlerinde itibaren bölge bölge yağan yağmur etkisini gösterdi. Lokal olarak yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aksaray’da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar köprü altları ve duraklara sığındı. Öte yandan E-5’te de yağmur etkili olurken zaman zaman sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde su birikintileri oluştu.
İstanbul'da gök gürültülü yağmur
16.06.2018 - 01:57 | Son Güncelleme: 16.06.2018 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken yağmurdan korunmak için köprü altları ve duraklara sığındı.
Etiketler : istanbul,gök gürültüsü,
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