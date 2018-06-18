Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Bundan birkaç yıl önceydi. Babalar Günü için yazı yazmamı istedi yöneticilerim. Bu bir sevgi yazısı. Öyle ha deyince dökülmüyor ki duygular... Gözlerimi kapayıp düşündüm: Baba sevgisini nasıl hissediyorum ben? Kendime cevabım şu oldu: Hissetmek ne ki; babamı en çok ben seviyorum. Evet gerçekten en fazla hissettiğim buydu o anda. Sevgi yarıştırılmaz ama o yazıda üst perdeden bir cümle ederek, “Bu konuda her türlü yarışa varım” bile yazmıştım doğrusu... Evet, hep söylenir kızlarla babaları arasında bambaşka bir çekim olduğu ama ben yine de iddialıydım “en çok ben seviyorum” diye.

Çünkü, gözüne baktığımda anlarım ne hissedip ne demediğini...

Bir acısı varsa nasıl daha fazla gülümsemeye çalıştığını...

Çocukları için yaptığı fedakârlıkları gizleme gayretini...

Çocukluktan kalma boşluk ve eksiklerini, yaşayamadıklarını da ben bilirim yalnızca.

Bu yaşta bile “ben babamı hiç yaşayamadım ki” dediğinde hissettiği ‘keşkeleri’ de ben bilirim.

Sevgi şanstır; ‘eğer’lerle içi boşaltılmamış, ‘ise’lerle şartlara bağlanmamış sevgi şanstır gerçekten.

‘Şartsız’ denilen anne-baba-evlat ilişkisinde bile şanstır böyle sevmek, sevilmek...

Ben şanslıyım; çok şanslıyım.

Şanslıyım da gösterir miyim babama sevgimi?

Anadolu insanının sevgiyi gösterme konusundaki ‘cimriliğine’ rağmen evet...

Yönlendirmelere rağmen evet...

Yaptıklarımla, yapmadıklarımla; gittiklerimle gitmediklerimle gösteririm.

Taşı değil, onların ellerini, yanaklarını öpebilirken, onlara sarılabilirken göstermeli sevdiğini insan.

Göz yaşı, yarının acısı değil, bugünün mutluluğu için dökülsün diye göstermeli...

Bu arada unutmayalım ki, sevmek ruha da iyi geliyor. Bunu da uzmanlar diyor...

EN PAHALI HEDİYEYİ EŞLER ALIYOR

Babalar Günü’nde hediyeyi sadece evlatlar almıyor. Kadınlar, eşleri için elektronik eşya, kozmetik ve giyim kuşam gibi hediyeler alıyor. Ortalama harcama 120 lira. Kız çocuklarının hediye ortalaması ise 100 lira oldu. Kız çocukları da babalarına parfüm, giyecek ya da kitap hediye etti. Erkek evlatlar ise ortalama 70 liralık harcama yaparak babalarına giyecek ve kozmetik ürünler aldı. Kendi hediyesini kendi alan babalar ise cömert. Ortalama 200 lira harcayarak elektronik eşya ve giyecek türü hediyelerle kendilerini şımarttılar. Yani onlar da telefonunu kendi aldı.

BABALARIN YÜZÜNÜ KIZLARI GÜLDÜRÜYOR

Malum dün Babalar Günü idi. Ramazan Bayramı’nın son gününe denk geldi Babalar Günü ve bu vesile ile babalar daha çok sevindi. Hem bayram ziyareti yaptık, hem babalar günü kutlaması... Bunu alınan hediye miktarındaki artışlar gösteriyor ama rakamlar bir şeyi daha gösteriyor ve diyor ki; babaların yüzünü kızları daha çok güldürüyor.

Alışveriş trendlerini gösteren Avantajix araştırmasına göre Babalar Günü’nde en fazla hassasiyeti kız çocukları gösteriyor. Her 10 kız çocuğundan 6’sı babasına hediye alırken, bu sayı erkek çocuklarda 3’e kadar düşüyor. Kalanlar ise ayrı şehirlerde okuduğu için Babalar Günü’nü unuttuğunu ya da ihmal ettiğini kabul ediyor.

Erkek çocukların bu özel günle ilgili hassasiyeti ise babaların kalbini kıracak cinsten. 10 erkekten sadece 3’ü babalarına hediye alırken, 4’ü sadece ‘kutlarım’ şeklinde kalp kazanmaya çalışıyor. Her 10 erkekten 2’si bu özel günü mesajla geçiştirirken, 1’i ise unuttuğunu itiraf ediyor. Araştırmada yürek burkan bir gerçek de, babaların para vererek kendisine hediye alması için çocukları zorlaması olarak karşımıza çıktı.