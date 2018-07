Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Herkes tatil için yanıp tutuşuyor. Ya serin sular, ya püfür püfür esen yaylalar... Evet, biz en sıcak günleri yaşarken, modacılar da yılın soğuk günleri için ter döküyor. 2019 kış modasından bahsediyorum. Bir sonraki yılın modası için en az 2 sene öncesinden çalışmaya başlayan modacılar, önümüzdeki yılın kış mevsimi için hazırlıklarını çoktan tamamladı. Şimdi tekstilciler bu trende uygun ürünler için hummalı bir çalışma yürütüyor. Dünyada trilyonlarca dolarlık bir hacim oluşturan moda sektörünün uzun süren çalışması sonucunda ortaya çıkan ürünleri, yani 2018-2019 sonbahar-kış modasına dair küçük detayları paylaşmak istedim. İlk sergilenen modeller, önümüzdeki yıl modasının oldukça iddialı olacağı yönünde izler taşıyor. Öncelikle renklerin sıcak ve canlı olduğunu söylemeliyim. Mavinin neredeyse her tonu, turkuaz, turuncu, kırmızı ve son yıllarda çok revaçta olan leopar desenler bol bol kullanılacak. Hem de öyle sadece kazaklarda, çizmelerde değil; mont, pardösü, gömlek... Yani her yerde olacak.



Kat kat giysiler: Bu kış kat kat giyinmeyi sanata dönüştürebilenler şık görünecek. Birkaç rengi birlikte kullanmak çok moda.



Kovboy çizmeler: 90’larda, hatta 2000’lerin başında çok modaydı kovboy çizmeler, ayakkabılar. Atmadıysanız müjde. Bu yıl çok moda olacaklar.



Çiçekler gitmedi: Son birkaç yıldır giysiler çiçek açtı. Çiçeğe en çok ihtiyaç duyacağımız mevsimde, kışın da üzerimizde bolca taşıyacağız.



Havalı montlar: Hem sıcak tutan hem şık ‘pofuduk’ montlar bu yıl da moda. Renkleri ise çok daha cesur. Mor, pembe, mavi, turuncu... Ne isterseniz.



80’ler geri geldi: Hep söylenir: Moda 30 yıl önce gider... Bu yıl da 80’ler çok moda. Podyumlarda nostalji rüzgârı esti. Bu kış biz de nostalji yaşayacağız. Vatkalar, her tondan neonlar, hacimli kollar... Annenizin gardırobuna bir göz atın derim.



Kürkler renklendi: Kürkler tarih boyunca zenginlik sembolü olarak görüldü. Şimdi ise sahte kürkler doğayı korumak gibi güzel bir sebeple moda. Şimdi kürkler de çok renkli. Kırmızı, pembe, turuncu ve yine aklınıza hangi renk gelir, hangisini beğenirseniz.



Ekose severseniz: Ekose modacıların pek vazgeçemediği, sık sık kullandığı bir desen. Bu yılın sonbahar-kış modasında da olacaklar. Ayakkabıdan kaşkole kadar her yerde kullanılabilecek.



Fırfırlar yine var: Kış diye sıkıcı kıyafetler giyecek değiliz ya, fırfırlar kasveti dağıtıp kıyafetlere hava verecek. Danteller de o fırfırlara eşlik edecek.



Leopar daima: Herkes kolay kolay kullanamasa da leopar desenler bu yıl çok daha fazla kullanılacak. 80’ler ve 90’ların modelleri, leopar desenlerle işleniyor. Tepeden tırnağa. Yani çizmeden bereye kadar...

Binbir renkli bir kış

Modellere baktığımızda “Bu yıl kırmızı yılı” demeye hazırlanırken, karşımıza yemyeşil bir manto çıkıyor. Ardından gelen mankenin üzerinde capcanlı bir turkuaz yağmurluk. İçinde turuncuyla kahverenginin kombinlendiği bir takım. Bu yaz da epeyce kullanılan canlı sarı, yeşilin her tonu... Turuncu, hemen hemen bütün renklerle kullanılabilen hem sıcak hem canlı bir renk. Yanık kahve ise yine bolca kullanılacak gibi görünüyor. Yani kısaca söylemek gerekirse, umarım annenizin atmaya kıyamadığı giysileri vardır bolca. Bu yıl 80’lerin, 90’ların modellerini sandıklardan çıkarın, yakıştırıp giyin...