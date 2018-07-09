Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli 88 yaşındaki Emine Abdullah Darviş Kanan, bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüntülü mesaj gönderdi.

"TÜRKLER GİTTİKLERİ İÇİN AĞLIYORUM"



Filistinli kadın mesajında, "Ben Emine Abdullah Darviş Kanan, 88 yaşındayım. 1948’de İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından ailemle mülteci olarak köyümüzden yola çıktık. Babam Türk ordusunda 40 sene hizmet etmişti, Türk ordusunu adil olduğu için çok seviyordu. Türkler ile Filistinlilerin kanları birbirine karıştı. İngiliz ordusu 1945’te kentimize gelmişti, babam onları gördüğünde çok ağlamıştı. Ona sordum, ’neden ağlıyorsun’ dedim. Babam, ‘Kızım Türkler gittikleri için ağlıyorum.’ dedi bana” ifadelerini kullandı.

"KUDÜS SİZE EMANET"



Filistinli kadın, Recep Tayyip Erdoğan’a mesajını ise; “Kudüs size emanet. Onu yalnız bırakmayın. Hepimiz onu kurtarmak için askeriz. Kudüs Müslümanlara aittir. Erdoğan sizden rica ediyorum Kudüs’ü kurtarın.” dedi.