Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün sabah saat 05.30 sıralarında İkiztepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Ferdi Keser yönetimindeki 34 LK 4196 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.







Kontrolden çıkan otomobil, önce bir mobilya dükkanına daha sonra da beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ömer Taş(25), Erdi Demirci(25), Atilla Karameşe (32) ve sürücü Ferdi Keser yaralandı.







Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan Taş, Demirci ve Keser Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karameşe ise İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Erdi Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.