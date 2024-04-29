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Kapısı açık otobüsten düştü, canından oldu! Cenazede yakınları gözyaşı döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 75 yaşındaki Hatice Sabahi, otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korkunç kaza, 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs yolunda meydana geldi. Otobüste ücret ödemek için ayağa kalkan kadın şoförün açık unuttuğu kapıdan düştü.

ÜCRET ÖDEMEK İÇİN AYAĞA KALKINCA…

Hastaneye kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi. Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüs kapısı açık bir şekilde ilerlerken, Sabahi ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan aşağı düşerek başını asfalta çarptı. 

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi’nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. 

Kapısı açık otobüsten düştü, canından oldu! Cenazede yakınları gözyaşı döktü - 1. Resim

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sabahi’nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi (74) ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kapısı açık otobüsten düştü, canından oldu! Cenazede yakınları gözyaşı döktü - 2. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Sabahi ise dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabahi'nin cenazesi yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına getirildi. Sabahi, Alihocalı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İsmailiye Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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