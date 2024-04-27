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İki kardeşin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Polis memuru ağabeyini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İki kardeşin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Polis memuru ağabeyini öldürdü

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru İbrahim E., ağabeyi Mehmet E.’yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, polis memuru İbrahim E. (42), köyde aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık olan öz ağabeyi Mehmet E. (44) ile tartıştı. 

İki kardeşin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Polis memuru ağabeyini öldürdü - 1. Resim

BEYLİK TABANCASI İLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya girenler iki kardeşi ayırdı. Kavganın yatışmasının üzerinden bir süre sonra ise iddiaya göre polis memuru olan İbrahim E. beylik tabancası ile kavga ettiği ağabeyini kayısı bahçesinin yanındaki yolun ortasında vurarak öldürdü. 

Olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatılırken kardeşi tarafından öldürülen Mehmet E.’nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Akçadağ ilçesindeki hastane morguna kaldırıldı.

İki kardeşin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Polis memuru ağabeyini öldürdü - 2. Resim

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken şüpheli İbrahim E., Adıyaman’a kaçtığı sırada güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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