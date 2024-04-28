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Vatandaşlar hafta sonunu dışarıda geçirdi! Samsun'da güzel havayı gören dışarı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşlar hafta sonunu dışarıda geçirdi! Samsun&#039;da güzel havayı gören dışarı çıktı

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanları ve sahilde zaman geçirdi.

Bir süredir "toz taşınımı"nın etkili olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve piknik alanlarını doldurdu.

Atakum ilçesinde sahil boyunca çoğu vatandaş yürüyüş yaparken kimisi de bisiklet yolunda bisiklet, paten ve scooter sürdü, bazı vatandaşlar ise köpekleriyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

Amazon Köyü etrafında uçurtma uçuran çocuklar da ebeveynleri ile güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar hafta sonunu dışarıda geçirdi! Samsun'da güzel havayı gören dışarı çıktı - 1. Resim

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum sahilinde piknik ve yürüyüş alanları güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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