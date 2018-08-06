Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Besni'nin Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Evden odun kesmek için ormanlık alana giden Osman Eryılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aramaya çıkan yakınları, Eryılmaz'ı ormanlık alan yakınlarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.