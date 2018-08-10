Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek, Afrika'dan Balkanlara ve Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya kadar üç kıtada 40 ülkede kardeşlik köprüsü kuracak. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlarda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Dernek, 2018 yılı kurban hisse bedellerini yurt dışı 560 TL, yurt içi ise 1100 TL olarak belirledi. Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak 1700 TL olacak. Kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken ülkeler arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklayacak.

Geçen yıl toplamda 14 bin hisse vekaletle kurban kesen dernek, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.