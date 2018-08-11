Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - ALİ ÇELİK

Kutsal topraklarda hac heyecanı sürüyor. Milyonlarca mümin, hac farizasını yerine getirebilmek için Mekke’ye akın ediyor. Suudi yetkililer kara, hava ve deniz yolu ile 776 bin 821 hacı adayının ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Dünyanın bir çok noktasından renkleri, dilleri, milliyetleri farklı milyonlarca mümin dünyanın en güzel evinde Kâbe-i Muazzama’da olmanın hazzını yaşıyor. ‘lebbeyk…’ telbiyeleri ile Beytullaha koşan hacı adayları, umre için tavaf ve say yaparak ihramdan çıkıyor.



HAREM'DE SELFIE

Kâbe-i şerif tavafında babalarının kucaklarında uyuyan bebeklere, tekerlekli sandalye ile gelen yaşlılar, gözyaşları içinde bakıyor. Kol kola girerek birbirine kenetlenen gruplar deneyimli rehberlerin eşliğinde tavaflarını yaparken kimileri telefonları ile Kâbe manza-rasını da arkasına alarak fotoğraf çekmeye çalışıyor. Önceki yıllara nazaran görevlilerin daha esnek davrandıkları bu durum zaman zaman ahengi bozuyor.



İLTİFATA KOŞUYORLAR

Yüz binlerce insan, "Benim Eshabım yıldızlar gibidir" iltifatına mazhar olan sahabenin, Asya'ya, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Uzak Doğu'ya ulaştırdığı tebliğine uyarak, koşa koşa geldiği Kâbe'nin çekim gücüne kendini kaptırıyor. Pek çok ibadeti içinde barındıran hac vazifesinin en önemli rükünlerinden biri olan tavaf, gelenlere yüksek bir manevi haz veriyor. 5 vakit namazda döndüğümüz kıblegâha yaklaşmak, çağlayan insan seli içinde bir damla misali olmak kelimelerle anlatılacak bir durum değil; ancak yaşamak gerekiyor...



MÜMİNLER YARIŞTA...

Birlik ve beraberlik ruhu, birbirine gülen ve yaşlı gözlerle selamlayanları sarıyor. Tavaf sırasında birbirine çarpan, iten olursa kimse bu küçük kusurlara takılmadan kendi duası ile meşgul oluyor. Hacer-ü l Esved'i selamlayarak tavafa devam eden müminler, onu öpmek için birbirleri ile yarışıyor. İbrahim aleyhisselamın makamı önünde teslimiyete daha da yaklaşan Müslümanlar zaman zaman Kâbe-i şerifin duvarlarına el sürerek kendi iç dünyalarındaki hesaplarda kayboluyorlar…

Hacı adayları, Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği evin önünde, ona dokunabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Harem-i Şerif’in hemen karşısında bulunan iki katlı ev şu anda kütüphane olarak kullanılsa da, kutsal topraklara gelen misafirler için bambaşka bir değer taşıyor. Öte yandan hacıların ziyaretine zaman zaman müdahale eden görevliler, burada dua edilmesinin izdihama yol açtığını ve dinen uygun olmadığını öne sürerek karşı çıkıyor.

103 yaşındaki hacı adayı Mekke'de

Türkiye’nin en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy, kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmenin heyecanını yaşıyor. Oğlu Şükrü ve gelini Aysun Topsoy ile hac görevi için Mekke'ye gelen Ayşe Topsoy, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yaşadığı toprakları görmenin mutluluğunu yaşıyor. Topsoy, oğlunun elinden tutarak Mescidi Haram'a giriyor ve yürüyerek tavaf yapıyor, ilerlemiş yaşına rağmen zorunlu olmadıkça tekerlekli sandalye kullanmıyor. Topsoy, ilerleyen yaşının Kâbe’yi tavaf etmesine engel olmadığını ifade etti. Topsoy, "Kâbe'yi görmek çok güzel. Tavafımı yaptım. Gençlere diyorum ki gelin buraya. Yaşlanmayı beklemeyin. Yaşlanınca zor oluyor. 10 yıl önce gelseydim (Nur Dağı) dağa çıkardım. Ama şimdi çıkamadım" diye konuştu. MEKKE