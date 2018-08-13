Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de de faaliyet gösteren Shell, mart ayında Enerji Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İŞKUR’un birlikte başlattığı kampanyaya katıldı ‘Shell’de Kadın Enerji’si projesini oluşturdu. Bu proje ile kadınların akaryakıt sektöründe çalışmasını desteklemeye başladı. Projenin en önemli örneklerinden biri, yıllardır tanker sürücüsü olmak isteyen Fatma Bilici ile yapılan iş birliğiydi. Bilici, Shell&Turcas’ın sağladığı fırsatla, Türkiye’nin ilk LPF tankesi şoförü oldu. Şirket sektörde ilk olan projeyle yılda 5.000 kadına iş sağlamayı hedefliyor. Kadınların bu sektörde istasyon yöneticiliğinden ön saha satış danışmanlığına, market satıştan vardiya amirliğine, muhasebe elemanı gibi idari işlere kadar birçok alanda çalışma imkânı veriliyor. Türkiye’de alanında bir ilke imza atan Fatma Bilici, Antalya’da LPG Sevkiyat Yöneticisi olarak çalışıyor. Kız meslek lisesi mezunu olan Bilici, sektörde 8,5 yıllık tecrübeye sahip. Bu meslek için yardımcı eğitimi, sürüş eğitimi, psikoteknik, koçluk, liderlik eğitimleri de aldı.