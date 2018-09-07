Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyreden Ö.O.A. idaresindeki 44 AAC 471 plakalı hafif ticari araç ile B.B. yönetimindeki 44 AF 559 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, T.B. ile S.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.