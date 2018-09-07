Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır hattında hareketlilik sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine yapılan askeri sevkıyatlar peyderpey devam ediyor. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden yapılan sevkıyatlar aralıklarla devam ediyor.