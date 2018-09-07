Sınır hattında hareketlilik sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine yapılan askeri sevkıyatlar peyderpey devam ediyor. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden yapılan sevkıyatlar aralıklarla devam ediyor.
Suriye sınırına askeri sevkıyat devam ediyor
07.09.2018 - 09:39 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.
Etiketler : Suriye sınırı,Menbiç,
579384 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579384.aspx
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