Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgelere göre, Anadolu Otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyreden Burak B. idaresindeki tır, Yeniçağa mevkiinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Ön kısmından dumanlar geldiğini gören sürücü, aracı sağa çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.