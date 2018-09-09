Alınan bilgelere göre, Anadolu Otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyreden Burak B. idaresindeki tır, Yeniçağa mevkiinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Ön kısmından dumanlar geldiğini gören sürücü, aracı sağa çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.
Seyir halindeki tır alev alev yandı
09.09.2018 - 06:49 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da otoyol üzerinde seyir halindeki tır, motor kısmının alev alması sonucu yandı.
Etiketler : ankara,yangın,
579623 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579623.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER