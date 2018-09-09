Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi.

Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin, akıntıya kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şahin'in cansız bedenini ırmaktan çıkardı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

