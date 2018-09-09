Alınan bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er  Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi  ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi.

Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin, akıntıya  kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Valiliği İl  Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şahin'in cansız bedenini ırmaktan  çıkardı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.
 