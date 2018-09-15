Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06:00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde hasta olan 34 BH 5570 plakalı Ambulansı Büyükdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için direksiyonu kıran ambulans şoförü ilk önce yayalara, daha sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans içerisinde bulunan 2’si sağlık görevlisi, hasta ve hasta yakını ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde araç trafiği oluştu. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’e ait vinç yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.