Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 24 

İstanbul: Parçalı bulutlu 27 

İzmir: Az bulutlu 30 

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

Antalya: Az bulutlu 30 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Erzurum: Parçalı bulutlu 25 

Diyarbakır: Az bulutlu 32 