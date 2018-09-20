Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da iki hafta önce kar maskeli bir saldırgan, Metin Büyükşen'in (55) evini bastı. Susturucu taktığı tüfeğiyle, Büyükerşen ve geçen yıl kanseri yenen eşi Nejla Büyükşen'i (54) öldürdü.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA, DİPÇİĞİYLE VURMUŞ

Çiftin kızı Büşra (21) ise çaydanlığı saldırgana fırlatıp, diğer odaya kaçtı. Saldırgan da peşinden gitti. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle Büşra'nın boynuna vurarak öldürmeye çalıştı.

"KATİLİN SADECE GÖZLERİNİ GÖRDÜM"

Genç kadın ölü numarası yaparak kurtuldu. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlattı: "Katil hiç konuşmuyordu, beni yatağa fırlattıktan sonra dipçikle vurmaya başladı. Gözlerimi kapatıp bilerek tepki vermemeye başladım. Öldüğümü düşünerek odadan çıktı. Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki duvardan atladım. Bu sırada ayağım kırılmış ama farkında olmadan yardım istemek için caddeye koştum. Önüme gelen ilk arabayı durdurup yaşananları anlatarak jandarma karakoluna gittim. Katilin sadece gözlerini gördüm. Ama o gözleri ölsem de unutmam. Bu nedenle şüpheli kişiler de bana maske giydirilerek gösteriliyor."

SORUŞTURMA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Hayatını kaybeden çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen (28), ailesinin kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. Osman Büyükşen, "Neden böyle bir olay yaşandı, cevabını bulamıyoruz. Valilik, CİMER ve Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe yazdım. Katil halen aramızda. Kardeşimin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Soruşturma için de profesyonel bir ekibin görevlendirilmeli. Çünkü katil çok profesyonel. Av tüfeğine susturucu takmış" dedi.