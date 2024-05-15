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Bir ilçe diken üstünde! Vatandaşları korku sardı, herkes kaçan pitonu arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir ilçe diken üstünde! Vatandaşları korku sardı, herkes kaçan pitonu arıyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı paniğe yol açtı. Çalışmalara rağmen bulunamayan yılandan dolayı mahalle sakinleri endişeli: “Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. İnsan görünce evin altına kaçmış, bir an önce bulunmasını istiyoruz.”

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir bahçede görülen ve büyük korkuya neden olan piton için itfaiye ekibi ve mahalleli harekete geçti. 

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fethiye Yeni Mahalle'de önceki gün bir bahçede bulunan pitonun kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Dün akşam yılanın yeniden görüldüğü ve fotoğrafının çekildiği iddiası üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaçan pitondan dolayı mahallede panik havası oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Bir ilçe diken üstünde! Vatandaşları korku sardı, herkes kaçan pitonu arıyor - 1. Resim

“KORKUYORUZ, GECELERİ UYUYAMIYORUZ”

Mahalle muhtarı Enver Kavak, "Yılan girdiği yerden 2 gün önce çıktı. Bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşlar müdahale etti. Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. İnsan görünce evin altına kaçmış, bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin" dedi.

“HERKES TEDİRGİN”

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu ise, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. Gece çıkar dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor. Sahibi varsa gelsin alsın. Kimse ona bir şey yapmaz" diye konuştu.

Bir ilçe diken üstünde! Vatandaşları korku sardı, herkes kaçan pitonu arıyor - 2. Resim

Mahalle sakini Durmuş Ali Gürsoy da, "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi.

Muğla Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekibin görevlendirildiği ve akşam saatlerinde Fethiye’ye geleceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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