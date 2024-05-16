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Kocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Kocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor - 1. Resim

NEDENİ MERAK KONUSU

Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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