Kocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.
Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
NEDENİ MERAK KONUSU
Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı