Kocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 13:06 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 13:10 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.